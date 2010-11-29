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Politika

ARIKAN İÇİN TBMM'DE TÖREN TBMM (A.A)

29 Kasım 2010 14:42

-ARIKAN İÇİN TBMM'DE TÖREN TBMM (A.A) - 29.11.2010 - Vefat eden eski Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Arıkan'ın ailesi ve yakınları, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, eski ve yeni bazı milletvekilleri ile TBMM çalışanları katıldı. Cenaze bugün Mardin'in Midyat ilçesi Estel Beldesi'nde Ulu Cami'nde kılınacak akşam namazının ardından Estel Beldesi Seyran Mezarlığı'nda toprağa verilecek. -ÖZGEÇMİŞ- 1921'de Mardin Midyat'ta doğan Arıkan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Askeri hakimlik, gazetecilik ve serbest avukatlık yapan Arıkan, 11 ve 12. dönem Mardin milletvekilliği ile Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyeliği (1973-1979) yaptı. Arapça ve İngilizce bilen Arıkan, 7 çocuk babasıydı.

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