-Arife gününde kurban pazarlarında durgunluk İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - Kurban Bayramı arifesinde, kurban pazarlarında durgunluk yaşanırken, hayvancılar yerli hayvan satışında yaşanan sıkıntılardan şikayet etti. Kasımpaşa'da bulunan kurbanlık pazarında, geçen yılların aksine bu sene durgunluk hakimdi. Bayrama bir gün kalmasına rağmen, satıcılar, getirdikleri hayvanların çoğunun satılmaması ve yerli hayvanların şehre girişinde yaşadıkları sıkıntıları eleştirdi. Bayram alışverişlerinde ön sıralarda yer alan şeker ve elbise satışlarının, yoğun olarak yaşandığı tarihi Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa, alışverişi son güne bırakanların akınına uğradı. Dükkan önlerine serilen şeker tezgahlarında çeşit çeşit şekeri müşteriye sunan esnaf, satışlardan memnun durumda. Mısır Çarşısı'nın önde gelen dükkanlarından Malatya Pazarı'ndan Cemal Atalay, satışların geçen seneye göre daha hareketli olduğunu söyleyerek, ''İnsanlar baklava, ceviz gibi yiyeceklerin yanı sıra bol miktarda bayram şekeri almayı tercih ediyor'' dedi. Giyim üzerine birçok mağazanın bulunduğu Mahmutpaşa'da ise vitrinlerdeki indirim afişleri dikkat çekiyor. -Şehitlikte, hüzün ve gurur bir arada- Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Şehit yakınları, kabirlerinin başında şehitler için dua okudu, mezarlıkları temizledi ve birbirlerine şeker dağıttı.