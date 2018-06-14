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Arife günü şehitliği ziyaret ettiler

Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da  şehit aileleri ve vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti

14 Haziran 2018 15:49

Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL\'da  şehit aileleri ve vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği\'ne gelerek yakınlarının ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.  Şehitliğe gelerek dua eden şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. 

Ramazan Bayramı arifesinde sabah saatlerinden itibaren Edirnekapı\'da bulunan Kara Şehitliği\'ni şehit yakınlarının yanı sıra  çok sayıda vatandaş da ziyaret etti.  Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizledikten sonra Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.  

GÖZYAŞI DÖKTÜLER 

1997 yılında Hakkari\'de şehit düşen eşi Piyade Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin\'in eşi Sudiye Güvercin, \"22 sene oldu, o gün bu gündür her arife günü şehitliğe geliyorum\" diye konuştu. 
Şehitliği ziyaret eden bir kişi ise, \"Burada benim hiç yakınım yok. Ben sadece buradaki annelerin ne hissettiğini bildiğim için her sene geliyorum\" diyerek gözyaşı döktü. 

(FOTOĞRAF)

 

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