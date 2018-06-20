Arife günü evden ayrılan anne- kızdan haber yok

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak için evden ayrılan Fidan Ciyavul (28) ve kızı Elif Ada Ciyavul (3), bir daha eve dönmedi. Gelini ve torunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Dursun Ölmez, yetkililerden yardım istedi.

Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde meydana geldi. Turhan Ciyavul ile 4 yıllık evli olan Fidan Ciyavul, kızı Elif Ada ile birlikte Ramazan Bayramı arifesinde alışverişe çıktığını söyleyip evden ayrıldı. Cep telefonunu kapatan Ciyavul ve kızı bir daha dönmedi.

Genç kadının ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Gelini ve torunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Dursun Ölmez yetkililerden yardım istedi. Evin yatak odasına girip gelini ve torununun eşyaların koklayan Ölmez, \"Gelinimi ve torunumu çok özledim. Hayatlarından endişe ediyorum. Beni duyuyorlarsa, bir an önce evlerine geri dönsünler. Gelinim çok temiz kalpli, birileri onu kandırmış yuvasından koparmış olabilir\" dedi.

Duygu Ciyavul ise yeğenini ayakkabılarını göstererek, \"Canımdan çok sevdiğim yeğenimi kaybettim. Evden ayrıldıklarında yengem yanına bir çanta almış. Son görüntülerini güvenlik kamerasından gördük. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, lütfen bulmamıza yardım edin\" dedi.



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