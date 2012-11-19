Arif ve Schmeichel 19 yıl sonra bir arada

Galatasaray'ın, 1993 yılında Manchester United’ı UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda geçtiği maçlarda karşılıklı forma giyen Arif Erdem ile Manchester United'in efsane kalecisi Peter Schmeichel futbolseverlerle buluştu.

Galatasaray'ın, o yıl deplasmanda rakibi ile 3-3 berabere kaldığı unutulmaz maçı anlatan spiker Ümit Aktan da etkinlikte yer aldı.

Organizasyonda taraftarların sorularını cevaplandıran ve karşılıklı oynadıkları maçlarla ilgili anılarını paylaşan Schmeichel ve Erdem, forma, eldiven ve top imzaladı.

Yapılan yarışmalarla taraftarlara yarınki Galatasaray-Manchester United maçının biletleri de hediye edildi.

Arif Erdem ve Peter Schmeichel, etkinliğin sonunda birbirlerine 1993-1994 sezonunda giydikleri formaları armağan etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1993 yılında iki takım arasında oynanan karşılaşmanın ilki İngiltere'de 3-3 berabere bitmişti.

Bu karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerinden birini Arif Erdem kaydetmiş, Galatasaray rövanşta aldığı 0-0 beraberlikle rakibini eleyerek tarihi bir başarıya imza atmıştı.