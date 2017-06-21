Arif V 216 filminde Ajda'yı kim oynayacak?

Ajda Pekkan, Farah Zeynep Abdullah'ın vizyona girecek "Arif V 216" filminde kendisini canlandıracağını söyledi.

"Arif V 216" filminde şarkıları kullanılacak olan Pekkan, "Ferah Zeynep Abdullah 'Arif V 216'da beni canlandıracak ve şarkılarımı söyleyecek. Ferah'ın filmde giyeceği kıyafetleri birlikte seçtik," dedi.

Pekkan, Etiler Gürkan Şef'te gazetecilere iftar verdi. Çıkaracağı yeni albümü için yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Süperstar, Bayramda Kıbrıs'ta sahne alacağını da açıkladı.

Yaşar Gaga'nın projesinde Seen Aksu ve Tarkan'ın Diyarbakır'da havan mermisiyle yaşamını yitiren Ceylan Önkol için söyledikleri 'Ceylan' parçasını dinlediğini belirten Süperstar, "Çok güzel olmuş, Seen'i arayıp 'Olağanüstü bir şarkı' diyerek tebrik ettimé şeklinde konuştu.

Çıkaracağı albüm sonrası tatile çıkacağını da sözlerine ekleyen sanatçı, bikinili görüntülenmekten korkmadığını da belirtti.