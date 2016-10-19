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Yaşam

Arif Sağ'ın eşi Yıldız Sağ son yolculuğuna uğurlandı

Yıldız Sağ'ın oğlu Tolga Sağ, annesinin tabutunun başında bağlama çaldı

19 Ekim 2016 18:33

Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Arif Sağ'ın eşi Yıldız Sağ son yolculuğuna uğurlandı.

62 yaşında vefat eden Yıldız Sağ için Karacaahmet Sultan Dergahı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende Alevi Bektaşi geleneğinde Duaz-ı imam adı verilen Alevi deyişleri söylendi. Yıldız Sağ'ın oğlu Tolga Sağ da Erdal Erzincanve Dertli Divane ile birlikte tabutun başında  bağlama çalıp Alevi deyişi söyledi. 

 

Arif Sağ taziyeleri oturarak kabul etti

 

Bitkin olduğu gözlenen Arif Sağ ayakta duramadı, cenaze boyunca taziyeleri oturarak kabul etmek zorunda kaldı. Cenazeye katılanlar Yıldız Sağ'ın fotoğrafıyla birlikte yakalarına farklı renklerde yıldızlar taktılar.Yıldız Sağ'ın oğlu Tolga Sağ, kızı  Aslı Sağ, torunları Toprak ve Turna Sağ da yakalarına yıldız taktı.

 

Kimler katıldı?

 

Cenazeye sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Orhan GencebaySelami Şahin, Selahattin Alpay ve Belkıs Akkale, Arif Sağ'ı yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de cenazeye katılan siyasetçilerdi.

Yıldız Sağ'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada cenaze öncesinde ve sonrasında polisin aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Görevli polis memurları cenazeye gelenleri tek tek arayıp içeri aldı. Polis ekipleri Karacaahmet Sultan Dergahı çevresinde önlem aldı.

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