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Arif Sağ'dan Küba paylaşımları

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden eski milletvekili Arif Sağ, tedavi için Küba’da kızı Aslı ve oğlu Tolga ile çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medyadaki hesabından yayınladı

07 Aralık 2017 19:19

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden eski milletvekili Arif Sağ, tedavi için Küba’da kızı Aslı ve oğlu Tolga ile çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medyadaki hesabından yayınladı.
Uzun süreden bu yana akciğer kanseri tedavisi gören Arif Sağ, kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte aşı tedavisi için Küba’ya gitmişti.  Ancak, sosyal medyada Arif Sağ’ın vefat ettiğine dair peş peşe paylaşımlar yapılmış kızı Aslı, bunun üzerine babası ile uçakta çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Geçen yıl eşi Yıldız Sağ\'ı kanserden kayberden  ve kendisine de akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ\'ın Küba\'da 5 seanslık aşı tedavisi göreceği ifade edilirken, Türk Halk Müziği\'nin usta ismi, yaşamından endişe eden hayranları için Küba\'da oğlu Tolga ve kızı Aslı ile Küba\'da çekilen fotoğrafları Twetter hesabından paşlaştı.

(FOTOĞRAF)

 

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