Arif Sağ’dan İbrahim Tatlıses’e çağrı: MESAM’ın kapıları sonuna kadar açık

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ, bir süredir sosyal medya üzerinden MESAM hakkında olumsuz paylaşımlarda bulunan İbrahim Tatlıses’i MESAM’a davet etti. ESAM Yönetim Kurulunda alınan ortak kararla davet edilen Tatlıses’e; Meslek Birliği’nin işleyişi, iş süreçleri, politikaları ve 8.Olağanüstü Genel Kurulda yaşanan olaylar hakkında belge ve bilgi sunulacak.

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ meslek birliği hakkında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların birçoğunun gerçeği yansıtmadığını, MESAM’ın tüm süreçlerinin Bakanlık, bağlı bulunulan uluslararası üst kuruluşlar olan BIEM, CISAC ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından görevlendirilen müfettişlerce denetlendiğini, yapılan denetimlerde usulsüzlüğe rastlanmadığının raporlarla sabit olduğunu belirtti. Arif Sağ, denetim raporlarına rağmen mevcut Yönetim Kuruluna muhalif ekip tarafından yürütülen yıpratma faaliyetinin beraberinde bir bilgi kirliliği ve kabul edilmesi mümkün olmayan ciddi iddialara sebep olduğunu ve tek yanlı bu iddiaların doğruluğu sorgulanmaksızın müzik dünyasında kabul gördüğünü üzülerek izlediğini ifade etti. Sağ “Üzülerek görüyorum ki bu asılsız iddialar bazı dostlarımız arasında da itibar görüyor. Görev süremizde usulsüzlük yaptığımızı iddia edenler bunların gerçekliğini sorgulamak için bizi aramak ya da MESAM’a gelme gereği duymazken, Meslek Birliğine muhalif eden ekibin her söylediğine inanıyor. Onlar gelmiyorsa biz davet ediyoruz. Gelsinler, bize sorsunlar, doğrusunu belgeleriyle anlatalım” dedi.

Meslek Birliği yönetiminde olduğu süre içinde şeffaflık prensibi çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeyi ilke edindiklerini belirten Sağ “Üyelerimiz, talep ettikleri bilgiye erişme hakkına sahiptirler. Bu konuda bir çekincemiz yok. Eleştiriye açığız fakat asılsız iddialar meslek birliğimize zarar vermektedir. MESAM’ın asıl sahipleri eser sahipleridir. Meslek Birliğimizin saygınlığına gölge düşürmeden eleştirme sorumluluğu herkes için geçerlidir. Hangi Meslek Birliği hakkında sosyal medya üzerinden bu kadar magazinsel paylaşımlar yapılıyor? Bu süreç herkesten çok MESAM’ın üyelerine zarar vermektedir” dedi.

Tatlıses-Sağ kavgası

Divan başkanı Ahmet Koç'un yönetimi fesh etmesine rağmen görevde kalan Arif Sağ için Tatlıses, “Kültür Bakanlığı'na sesleniyorum. MESAM'ın yönetimine son vermemize rağmen halen görevdeler” yazısıyla tepki gösterince ikili arasında polemik başladı. Sağ'ın basın toplantısında, “İbrahim söylediği lafları düzeltecek. Özel hayatında yaşadıklarını, bazı kurumlar üzerinde yaşayacağını zannediyor. Herkes haddini bilecek” karşılığını vermesi Tatlıses'i kızdırdı. Arif Sağ'ı twitter'dan sert dille eleştiren Tatlıses, “Acaba kim haddini bilecek sayın Arif SAĞ'mısın? SOL musun? Herkes haddini bilecekte sen, neden haddini bilmiyorsun sayın Arif Sağ... Herkesin hakkını çalmadan verin ki herkes haddini bilsin ya Arif...” dedi.

'MESAM'ın lakabı nedir?'

Arif Sağ'ın MESAM için lakabı olduğunu da belirten Tatlıses, “MESAM'ın lakabı nedir biliyor musun Sayın Arif Sağ?... Ali Yavuz'un kârhanesi Arif Sağ'ın meyhanesi...Sana bugüne kadar hoca deyip elini öptüğüm güne yazıklar olsun. İyisin de etrafın çok berbat Hoca...” diyerek sitem etti.