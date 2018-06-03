Arif Sağ, yeniden MESAM Başkanlığı'na seçildi: Bir süre yapıp bırakacağım

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) atanan kayyım tarafından ihraç edildikten sonra genel kurulda önce üyeliğe sonra yeniden yönetime seçilen Arif Sağ, “Arkadaşlarımla onur mücadelesi verdim. Başkanlığı bir süre yapıp bırakacağım” açıklamasında bulundu.

İdari ve mali usulsüzlükler olduğu iddiasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayyım atanmasıyla MESAM başkanlığı 5 Mart’ta sona eren Arif Sağ, 4 ay sonra eski görevine döndü. Kayyımın çalışmalarını tamamlamasıyla MESAM’da yeni yönetimin seçilmesi için önceki gün olağanüstü genel kurul yapıldı.

Polis ekiplerinin çağrıldığı toplantıya alınmayan sağ ve arkadaşları lobide bekledi. Divan başkanlığının üyeliğe tekrar döndürdüğü Sağ’ın ekibi yeniden yönetime seçildi. Arkadaşlarıyla zafer pozu veren Sağ, “Başkan olursam bir süre yapıp bırakacağım. arkadaşlarımla onur mücadelesi verdim” dedi.

Rakipler seçimi terk etti

Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Elif Nun, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Celal Ulusu, Ali Yavuz, Ali Rıza Erdoğan, Ahmet Can ve Faruk Demir’den oluşan Arif Sağ’ın ekibinin MESAM’ın yeni yönetimi için seçime girme hakkı kazanmasıyla birlikte Fuat Güner, Sertab Erener, Recep Ergül, Coşkun Sabah, Işın Karaca, Ahmet Selçuk İlkan ve Selahattin Karaca’dan oluşan yönetime aday diğer ekip divan heyetinin aldığı kararın usulsüz olduğunu iddia ederek oylama başlamadan önce genel kurulu terk etti. Bunun sonucunda da Sağ’ın ekibi MESAM’ın yönetimini kazandı.

Seçimlerin iptalini isteyecekler



Fuat Güner, mahkemeye başvuruda bulunup olağanüstü kurulun iptalini isteyip seçimleri yenileteceklerini dile getirirken, yeni yönetim kurulu çalışmalara başladı ve MESAM’ın başkanını Arif Sağ olarak belirledi. Ali Haydar Timisi, seçimlerden sonra Arif Sağ’ın birlikten ihraç edilmesine karşı bir onur mücadelesi verdiğini belirtti ve ekledi:

“Arif hocamız bir süre başkanlık yapıp sağlık sorunları yüzünden affını isteyecek. Bunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Bu kendi kararı. Etrafına ‘Ben ve arkadaşlarım onur mücadelesi verdik. Bir süre başkanlık yapıp bırakacağım’ diyor.”

Ne olmuştu?

MESAM kayyım atanmasıyla ülke gündemine gelen süreç, 16 Ocak 2018’de yönetim kurulu başkanı Orhan Gencebay’ın istifasıyla başladı. 18 Ocak’ta basına yansıyan haberlerde, başkanlığı Orhan Gencebay ile birer yıl dönüşümlü olarak üstlenen Arif Sağ’ın iyileştiğini söylemesi üzerine bir oylama yapıldığı ve Sağ’ın 5’e karşı 6 oyla başkan seçilmesi üzerine Gencebay’ın görevini bıraktığı öne sürüldü.

7 Şubat 2018’de Orhan Gencebay, Fuat Güner, Suat Suna, Ahmet Selçuk İlkan ve Recep Ergül’le birlikte, yönetim kurulu üyeliğinden de istifa etti. Gencebay'ın Etiler'deki çalışma ofisinde bir araya gelen 5 sanatçı adına açıklamayı Orhan Gencebay yaptı.

Gencebay konuşmasının başında istifasının ardından MESAM Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Arif Sağ ile medya üzerinden yapılan açıklamalara değindi. Haberlere konu olan açıklamaların maksatlı ve art niyetli olduğunu kaydeden Gencebay, bunları reddederek, şiddetle kınadığını belirtti. Gencebay, "Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu, bu dostluk artık bitmiştir. Son zamanlarda basına verdiği demeçlerde şahsıma hakaret eden, son derece saygısız ve gerçek dışı, saçma sapan, art niyetle verdiği bilgilerden dolayı, bu dostluğu kendisi bitirmiştir. Kendisine sağlıklar diliyorum" dedi.

Gencebay, MESAM yönetim kurulu başkanlığından istifasına ilişkin sunduğu dilekçenin basına sızmasına "Dilekçemi, MESAM dışına çıkartanların, şahsıma zarar vermek için dilekçemin içeriğini saptırarak art niyetli başka amaçlar için kullanmak istediği şüphesi taşımaktayım" diyerek tepki gösterdi.

Gencebay'ın ve bazı MESAM üyelerinin iddiaları üzerine Arif Sağ, 10 Şubat’ta Kültür Bakanlığı'na başvurarak MESAM yönetiminin teftiş kurulu tarafından denetlenmesini istedi.

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu, başkanlığını Arif Sağ'ın yürüttüğü mevcut yönetim 5 Mart'ta işten el çektirildi.