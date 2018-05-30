Arif Sağ ve ekibi MESAM'dan ihraç edildi

Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimi, yarın gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul öncesi, aralarında Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin de aralarında olduğu 150 kişiyi ihraç ettiği bildirildi. İhraç edilen sanatçılar, MESAM üyelerine yarınki olağanüstü genel kurula katılım çağrısı yaptı.

MESAM’ın yarın gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul öncesi, aralarında Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ , Başkan Yardımcısı Cahit Berktay’ın da bulunduğu 150 kişi görevden alındı.

MESAM'daki ihraçları, CHP milletvekili Barış Yarkadaş duyurdu. Yarkadaş, sosyal medya hesabından "TÜRGEV'in avukatını MESAM 'ın avukatlığına atayan kayyım , az önce Arif Sağ , Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin de aralarında olduğu onlarça sanatçıyı kurumdan ihraç etti. AKP, MESAM 'a resmen çöküyor ve muhalif sanatçıları tasfiye ediyor. Bunun adı sanata düşmanlıktır!” paylaşımında bulundu.

Önceki gün MESAM’dan Arif Sağ’a cevap vermişti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Arif Sağ bir süre önce yaptığı toplantıda kendisi ve ekibinin saf dışı bırakmaya çalışıldığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu toplantının ardından MESAM Yönetim Kurulu harekete geçti. Yazılı açıklama yapan MESAM , basın toplantısı düzenleyen Arif Sağ ve ekibinin gerçek dışı iddialarda bulunduğunu iddia etti.

Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişlerdi

Coşkun Sabah yönetimindeki geçici yönetim kurulu, görevden alınan Arif Sağ başkanlığındaki eski yöneticileri ve 30'a yakın MESAM üyesini, genel kurulda seçme seçilme haklarını engelleyecek şekilde Haysiyet Kurulu’na sevk etmişti. Haysiyet Kurulu’na sevk edilen Arif Sağ ve ekibi ise yaptıkları açıklamada, “Ne olursa olsun biz genel kurula gideceğiz. İstiyorlarsa bizi içeri almasınlar ama biz yine de orada olacağız” demişti.

Karar protesto edilecek

MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce Arif Sağ 'ın da aralarında bulunduğu onlarca sanatçı kurumdan ihraç edildi. İhraç edilen sanatçılar MESAM üyelerine yarınki olağanüstü genel kurula katılım çağrısı yaptı. Sanatçılar yarın saat 11.00'de başlayacak genel kurul öncesinde ihraç kararını protesto edecek.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin ( MESAM ) 9. Olağanüstü Genel Kurulu yarın toplanıyor. MESAM’a kayyım atanmasının ardından ilk kez yapılacak genel kurul, Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezinde saat 11.00’de başlayacak. Arif Sağ ve ekibi, Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti.