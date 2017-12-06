Arif Sağ, tedavi için Küba'ya gitti (2)

\"5 GÜNLÜK BİR TEDAVİ İÇİN GELDİK\"

Tolga Sağ, babası Arif Sağ ile ilgili spekülasyonlar üzerine Twitter hesabında sabaha karşı, yazdığı tweet\'te sanatçının sağlık durumunun son derece iyi olduğunu vurgularken şunları yazdı:

\"Sevgili Arif Sağ sevenleri, şu an Küba\'dayız ve otel dışında internet bulamadığımızdan bu açıklamayı ancak bu saatte yapabiliyorum. Babamın sağlığı zaten son derece iyiydi ve her şey daha garanti olsun diye Küba\'ya da 5 günlük bir tedavi için geldik. Sevgilerimizle.\"

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)



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