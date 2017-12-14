Arif Sağ, MESAM toplantısında

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - TEDAVİSİ için gittiği Küba\'dan dönen Türk Halk Müziği\'nin usta ismi Arif Sağ, yönetiminde yer aldığı Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) toplantısına katıldı.

Uzun süreden bu yana akciğer kanseri tedavisi gören Arif Sağ, kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte geçen hafta aşı tedavisi için Küba’ya gidince vefat ettiğine dair sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılımıştı. Geçen yıl eşi Yıldız Sağ\'ı kanserden kaybeden ve kendisine de akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ, Küba\'da 5 seanslık aşı tedavisi gördü. Önceki gün İstanbul\'a dönen ve tedavisine burada devam edilecek olan Arif Sağ, dün akşam yönetim kurulunda yer aldığı Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği\'nin (MESAM) toplantısına katılarak Başkan Orhan Gencebay ve yönetimdeki diğer arkadaşlarına sürpriz yaptı. Ahmet Selçuk İlkan, sosyal medya hesabında \"Sevgili ağabeyimiz, değerli sanatçımız Sayın Arif Sağ\'ın böyle sağlıklı bir şekilde MESAM Yönetim Kurulu masasına dönmesi hepimizi o kadar mutlu etti ki.. Sevincimizi hep birlikte kutladık\" diye yazdı.



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