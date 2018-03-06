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Arif Sağ hastaneye kaldırıldı

Arif Sağ MESAM yönetiminde uzaklaştırılmıştı

06 Mart 2018 16:41

Sanatçı Arif Sağ'ın yoğun stres ve üzüntüye bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Birgün'de yer alan habere göre, görevden alınan MESAM yönetim kurulu üyelerinden Cahit Berkay, Sağ'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Berkay, Sağ'ın "ciddi anlamda rahatsızlandığını" ifade etti. 

TIKLAYIN-MESAM'a kayyım atandı; Arif Sağ gitti, Yavuz Bingöl geldi!

MESAM'ın görevden alınan yöneticileri, Arif Sağ'ı hastanede ziyaret edecek.

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) dün  kayyım atandığı açıklanmıştı. Kültür Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu, başkanlığını Arif Sağ'ın yürüttüğü mevcut yönetim işten el çektirilip yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atanmıştı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Arif Sağ, geçen aylarda tedavi için Küba'ya gitmişti.

 

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Arif SağMESAMhastaneyeKübatedavi

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