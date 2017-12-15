Arif Sağ: Ben sevilecek bir insanım. Beni sevmeye devam etsinler

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Halk Müziği\'nin usta ismi Arif Sağ, akciğer kanseri tedavisi için 5 günlüğüne gittiği Küba\'dan Türkiye\'ye dönüşünden 3 gün sonra eğitici olduğu Avcılar Konservatuvarı\'na gitti. Oldukça sağlıklı görünen ve uzun süre sonra merdivenleri tek başına çıktığını belirten Arif Sağ, Küba\'ya gidişinin ardından sevenlerinin kendisine büyük yakınlık gösterdiğini anlatırken, \"Ben sevilecek bir insanım. Beni sevmeye devam etsinler\" diye mesaj gönderdi.

Dün akşam saatlerinde Avcılar Belediyesi Konservatuarı\'ndan sonra Barış Manço Kültür Merkezi\'ne giderek 10 Mahalleden 100\'er kadının katılımı ile oluşturulan Başak Tatlıbal yönetimindeki 1001 Çiçek Kadın Korosu\'nun mini konserini Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile izleyen Arif Sağ, türkü ve deyişlerin kime ait olduğunun vurgulanmasını isterken, \'Geçti Dost Kervanı\' türküsündeki \"Bu ayrılık bana ölüm getirir\" sözlerinin aslının \"Zulüm getirir\" olduğunu söyledi. Sağ, \"Ayrılmakla ölünmez\" diye espri yaptı. DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Arif Sağ, uzun süreden bu yana sağlıklı yürüyemediğini, hatta salondaki basamakları iki kez tek başına çıkabilmesinin bile mümkün olmadığını anlattı. Sağ, tedavi süreci ve Küba izlenimlerini şöyle anlattı:

\"Doktorum \'Küba\'da bir ilaç varmış, oradaki tedaviyi görmeni öneririm\' dedi. Dışarıdan birilerini anlatsa kesinlikle gitmezdim. Ben bilime inanırım. Bilim Küba\'daki ilacı kabul ettiği için kabul ettim. Gittim. Orada müthiş bir insani disiplin ile karşılaştım. Yüzü asık, üzgün bir adam görmedim. Böyle bir şey yok. Herkes keyifli. Sokakta şarkı söyleyerek yürüyorlar. İlacın şişesi orada 100 dolar ise, burada 2700. O ilaçlar, kendi halkına bedava. Hastanedeki tüm tedavi bedava. Kanser oranı sıfır gibi duruyor. İnsanlar huzurlu. Ekmek, yiyecek, her şey ev, hastane, okuma, bedava. Bir insanın yaşamı için ne varsa hepsi bedava. Devlet bir de olur ya, lazım olur diye 30 lira da veriyor.\"

Arif Sağ, Küba\'da dil altına damlatılan bir damla tedavisi uygulandığını, bunu Türkiye\'de sürdüreceğini ifade ederken, \"Bir insan gözlüğü, şeker hastası insülini nasıl sürekli kullanmak zorunda ise, bu ilacı da öyle kullanacaksın. Ha gözlük takmışsın ha bu damlayı kullanacaksın. Buradaki doktorum da aynı şeyi söyledi. Küba\'ya gidişim hayatımı disipline etti. Saat 07.00\'de kahvaltı, öğle, akşam yemeği zorundasın. Böyle bir durumun içine soktu. Ben 1-2 haftada diş fırçalayan adamdım. Şimdi dil altı damlası için her yemekten sonra dişlerini fırçalamak zorundasın\" dedi.

Sık sık espri yapan Arif Sağ, onuruna yemek veren Küba Büyükelçisi\'nin \"Burada Sadece 7 Türk yaşıyor. 3\'ü biziz. Herkesi kabul etmiyorlar. Zaman zaman bir araya gelip sohbet ediyoruz\" diye konuştu. Küba\'da sedef hastalığı ve romatizmaya karşı ilaç geliştirildiğini duyduğunu anlatan Arif Sağ, Küba ziyareti ile birlikte ortaya atılan asılsız iddialar üzerine kendisine gösterilen sevgiye ilişkin, \"Ben sevilecek biriyim. Ben de onları seviyorum. Beni sevmeye devam etsinler\" dedi.

Aynı zamanda hekim olan Avcılar Belediye Başkanı HandanToprak Benli de, Arif Sağ\'ın Türkiye\'ye döner dönmez neredeyse \'Ayağının tozu\' ile eğiticisi olduğu Belediye Konservatuvarı\'na geldiğini hatırlatarak, \"Bize çok büyük bir süpriz yaptı. Kendisi, direnişin sesi. Bağlama, sözü, öğretileri ile binlerce öğrenci yetiştirmiş bir usta. Mesleğinde nasıl ustaysa buraya yine aynı gün ve satte gelmekle gelmekle disiplini bir kez daha ile örnekti. Bize bilimin ışığında yürünmesi gerektiğini, pozitif tıbba inandığını hem de gösterdi. \'Jet lag etkisini üzerinden atmış mıdır?\' diye düşündüğümüz anda tam zamanında gelerek öğretici olmanın ötesinde önder olduğunu tekrar kanıtladı\" dedi.

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