Arif Erdem'den cemaat açıklaması

Eski Galatasaray ve milli takım oyuncusu Arif Erdem hakkında çıkan "darbeye destek verdi", "Gülen Cemaati mensubu" iddialarına ilişkin hedefinin her zaman milli forma ve bayrağı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

"Milletin iradesi ile seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve milletin bizzat kendisine yapılan bu hain darbe girişimini nefretle kınadığımı tekrar belirtirim" diyen Erdem "tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve acı içindeki yakınlarına sabırlar dilerim" ifadesini kullandı.

Arif Erdem'in Fethullah Gülen'in bir sohbetine katıldığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Ayrıca 'eski futbol imamı' olduğu iddia edilen Said Alpsoy, 2002 Dünya Kupası'nda futbolculara verilen primin bir kısmını Arif Erdem'in Pensilvanya'ya götürdüğünü öne sürmüştü.

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Arfi Erdem'in "Kamuoyuna Duyurulu" başlıklı açıklaması şöyle:

''Kamuoyuna duyurulur!! Ben hayatim boyunca vatanı, milleti, bayrağı için çalışan, inandığım dini değerler dogrultusunda yaşamaya çalışan, ailesine, örf ve adetlerine bağlı bir insan oldum..

Hem Galatasaray forması hem de milli forma altında her zaman tek hedefim vatanımı, bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek oldu.

Son zamanlarda Ülkemizde yaşanan hain terör saldırılarını ve alçak darbe girişimini lanetle kınıyorum!! Ben dini duygularım, vatan ve millet sevdamla her zaman her kuruma elimden geldiğince maddi-manevi destek olmaya çalıştım.

Temiz duygularımızı kendi çıkarlarına alet edenlerin Yüce Türk Adaleti önünde hesap vermesini en çok ben isterim!! Hiçbir terör örgütü ile vatanıma ve milletime zerre miktar zarar verebilecek bir oluşumun içerisinde olmadım, olmam da asla mümkün değil..

Milletin iradesi ile seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve milletin bizzat kendsine yapılan bu hain darbe girişimini nefretle kınadığımı tekrar belirtirken tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve acı içindeki yakınlarına sabırlar dilerim... Saygılarımla... Arif Erdem''