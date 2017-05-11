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15 Temmuz Darbe Girişimi

Arif Erdem Türkiye'ye dönmek için 'tutuklanmama garantisi' istedi

Mahkeme heyeti, Arif Erdem'in yakalama kararının devamına, ‘tutuklanmama garantisi' verilmesini talebinin reddine karar verdi

11 Mayıs 2017 20:48

'FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin Galatasaraylı eski futbolcuların yargılandığı davada, firari sanık Arif Erdem'in avukatı, müvekkilinin Türkiye'ye dönmesi için ‘tutuklanmama garantisi' verilmesini talep etti. Mahkeme, yurtdışında kaçak olarak bulunan Arif Erdem hakkındaki yakalama kararının devamına ‘ tutuklanmama garantisi' talebinin reddine karar verdi.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski Galatasaray'lı futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ile Arif Erdem hakkında İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında, yurtdışında bulunan firari sanık Erdem'in avukatı müvekkilinin Türkiye'ye dönmesi için ‘tutuklanmama garantisi' kararı verilmesini talep etti.

Duruşma savcısı, yurtdışında kaçak olarak bulunan Arif Erdem hakkındaki yakalama kararının devamına, avukatının talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Duruşmaya katılan tutuksuz sanık İsmail Demir ile avukatı, haftada bir gün polis merkezine imza verilmesi kararının kaldırılmasını talep etti. 

Uğur Tütüneker'in katılmadığı duruşmada avukatı Ali Rıza Dizdar ile Savaş Adalet, müvekkilinin banka hesapları üzerindeki tedbir kararının kaldırıldığı, sorun yaşanmaması için merkez bankasına yazı yazılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Arif Erdem'in yakalama kararının devamına, ‘tutuklanmama garantisi' verilmesini talebinin reddine karar verdi.

İsmail Demiriz hakkındaki haftada bir gün imza vermesine ilişkin adli kontrol kararının kaldırılmasına, Tütüneker'in banka hesaplarını üzerine konulan tedbirin kaldırıldığının merkez bankasına bildirilmesine, duruşmanın 21 Eylül'e ertelenmesine karar verildi.

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