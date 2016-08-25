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15 Temmuz Darbe Girişimi

Arif Erdem 23 Temmuz'da İpsala'dan Yunanistan'a geçmiş

Arif Erdem'in hakkında 'FETÖ'den yakalama kararı çıkarılmıştı

25 Ağustos 2016 15:45

Gülen cemaati mensubu olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Milli ve Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in 23 Temmuz günü İpsala sınır kapısından Yunanistan'a geçtiği tespit edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yurt dışında bulunan Hakan Şükür için çıkarılan kararın yanı sıra Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında yakalama kararı alındı. Hakan Şükür dershaneler krizi ardından AK Parti milletvekilliğinden istifa etmiş, 17-25 Aralık girişimi sonrasında FETÖ/PDY adına birçok eyleme iştirak etmişti. Arif Erdem, İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker'in uzun yıllar FETÖ/PDY'nin içerisinde yer aldıklarına ilişkin çok sayıda bilgi ve belge kamuoyuna yansımıştı

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Arif Erdemİpsala sınır kapısıYunanistanFETÖ

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