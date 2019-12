Arif Doğan: Anlatacaklarımı kaldıramazsınız, hedef olursunuz

T24 - Ergenekon davasında sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz olarak yargılanan emekli Albay Arif Doğan, savcılara ifade vermeye hazır olduğunu söylerken, "Kurtlar Vadisi Gladyo" filmindeki bir mahkeme sahnesine atıfta bulunarak hâkimlere, "Anlatacaklarımı kaldıramazsınız, hedef olursunuz" diye seslendi.



Taraf gazetesine konuşan Arif Doğan, Eşref Bitlis suikastını üstlendiği şeklindeki iddiaları ise reddetti.

Veli Küçük'e 'K.vat' demedim



Albay Arif Doğan, son günlerde internet sitelerinde ve bazı yayın organlarında yer alan "Eşref Bitlis suikastını biz yaptık" yönündeki ifadeleri reddederek, "Ben hayatımda PKK ile çatışmalar hariç bir tane insanoğlu öldürdüysem, Allah benim canımı alsın. Şu anda sizinle konuşurken ben yatalağım. Ben ne rahmetli Eşref Bitlis'e ne Ahmet'e ne Mehmet'e ne kuyularda bulunanlara, ne orada gömülenlere bir mermi attım ve attırdıysam şerefsiz bir insanım. Ne anlatayım başka" dedi. Konuşmalarda geçen sesin kendisine ait olduğunu doğrulayan Doğan, "Bu elektronik bir dinleme. Dinleme bandı denilen şeyin içinde birleştirmeler var" diye konuştu.



Dün Habertürk gazetesinde yer alan röportajı kabul etmeyen Arif Doğan, "Veli Küçük saygıdeğer bir insan. K.vat kelimesini mi kullanmışım, p...enk mi demişim... Benim aile terbiyeme yakışmaz. Benden birkaç yaş da büyüktür. Karşısında bacak bacak üstüne atmam. Ona ne demişim "ka,at demişim" diyerek sözlerini inkâr etti.

Topal Osman değilim



JİTEM'in on bin üyesinin olduğunu doğrulayan Arif Doğan ancak bunların silahlı eylem yaptığı iddiasını reddetti Türkiye çapında çeşitli istihbarat örgütlerine i çalışan "bir milyondan fazla" kişinin olduğunu söyleyen Doğan, "Ben on bin demişim, dürüst ifade etmişim. Ama on bin silahlı adam I değil. Ben Topal Osman değilim" diye konuştu.



Kendisi hakkında açıklamalar yapan eski PKK itirafçısı ve JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan'a sert tepki gösteren Doğan, "Beni bu adamlarla muhatap etmeyin. Abdülkadir Aygan kim? Aygan, Abdulkerim Kırca gibi vatansever bir insanı intihar ettirdi" diyerek Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetleri JİTEM'in yaptığı iddialarına karşı çıktı.

JİTEM benim her şeyim



JİTEM'in kurucusu olduğunu ısrarla vurgulayan Doğan, "JİTEM benim. Ben kendi kendime JİTEM'i bırakmam. Sen kendi kendine parmaklarım gözüne sokar mısın? JİTEM, benim gözüm, kulağım, ağzım her şeyim. Ben JİTEM'de 21 yıl dağlarda, vadilerde çarpıştım. Bir tek JİTEM var onu kuran da benim" şeklinde sözlerini sürdürerek, kendisinden sonra JİTEM'in başına Veli Küçük'ün geçtiğinin ileri sürülmesine karşı çıktı. Söz konusu haberde, Veli Küçük'ün kendisini Seda Sayan'la tanıştırdığı iddiasına da, 'Seda Sayan kim ki, ben onunla tanışacağım. Beni ilgilendirmez. Ben dağlıyım. Dağlarda, köylerde yaşadım. Sınırlı "bir yaşamım vardı o zamanlar. Benim metropollerdekilerle işim olmaz" diye konuştu.

Doğrular benimle mezara gitmesin



Mahkemede konuşmak istediğini söyleyen Doğan, bunun için avukatına talimat verdiğini doğrulayarak, "Ablamın oğlu olan avukata söyledim. Lütfen sayın mahkeme başkanıyla da konuşun dedim. Gitgide ömrümün kısaldığını görüyorum. Bu doğrular benimle birlikte gömülmesin. Ben mahkemede doğruları anlatırım. Basın farklı bir Arif Doğan yarattı" dedi. Arif Doğan, "Bazı şeyler benimle kalacak mı diyorsunuz" şeklindeki sorumuzu ise; "Hayır benimle ne kalacak? Gizli saklı bir şeyim yok ki. Onu mahkemede dinlersin.



Ben yaptığım görevin hesabını veririm" şeklinde cevapladı. "Öyle şeyler biliyorum ki bunu anlatırsam dinleyen hâkimleri bile zorda bırakır mı diyorsunuz" dememiz üzerine ise şu cevabı verdi: "Öyle demiyor mu İskender Büyük, Gladyo'da. O da benim gibi mahkeme salonuna çıkmıştı."

İskender'in değil benim sözüm



JİTEM'in kurucusu olduğunu söyleyen Arif Doğan vereceği ifadenin önemini anlatmak için Kurtlar Vadisi Gladyo filminden bir örnek verdi. Arif Doğan, şunları söyledi: "Kurtlar Vadisi Gladyo'yu izlediniz mi? Orada İskender mahkeme heyetine şunu söylüyor; 'Sayın mahkeme üyeleri, ben bildiğim bazı şeyleri size söylersem, kaldıramazsınız. Çok kötü duruma düşersiniz. Hedef olursunuz.' Bu, Gladyo'nun veya Kurtlar Vadisi'nin bir sözü değil, Arif Doğan'ın sözüdür. Anladın mı? Ben hâkimleri çok severim. Onlara zarar vermek istemem. Ne sorarlarsa tabii konuşurum. Bana sordular 'JİTEM'i sen mi kurdun' diye. Evet, ben kurdum. Yıllardır diyorum. Bunu söylerken de ben askerî literatürün dışına çıkmıyorum. 'JİTEM yok' diyenlere de hodri meydan diyorum. Var mı yok mu görsünler."