Arif Damar hayatını kaybetti

T24- Şair Arif Damar bugün saat 03.00'te kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Damar'ın cenazesi, 22 Ekim Cuma günü Moda Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecek.











Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebey köyünde 1925'te doğan Damar, ilkokulu Çanakkale'de, ortaokulu İstanbul'daki Yenikapı Ortaokulu'nda bitirdi. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki öğrenimini iki yıl sonra bırakan şair, şiir yazmaya orta birinci sınıf öğrencisiyken başladı.



İlk şiiri ''Edirne'de Akşam'', 1940 yılında (şair henüz 15 yaşında iken) Yeni İnsanlık adlı dergide, altında ''Harika Çocuk'' diye bir notla yayımlandı.



1944 yılında taşındığı Ankara'da 1950 yılına kadar yaşayan Damar, 1945 yılında Ant Dergisi'nde yayımladığı şiirlerle adını duyurdu. 1944-1947 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği'nde memurluk yapan şair, askerliğini Kayseri ve Sivas'ta sürgün alayında yaptıktan sonra 1950'de İstanbul'a döndü, Mahmutpaşa'da işportacılık yaptı.



1951 Eylülünden 1952 Martına kadar Yeryüzü adlı kültür dergisinin yönetiminde bulunan şair, 15 Kasım 1951'de yayımlanan ''Dayanılmaz'' adlı şiirinin ardından gizli örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla 5 Aralık 1951'te tutuklandı. İki yıl cezaevinde kalan Damar, delil yetersizliğinden beraat etti.



Cezaevinden çıktıktan sonra çeşitli işlerde çalıştı. 1969'da Suadiye'de Yeryüzü Kitabevini kuran ve yöneten şair, yayınevinde yasak yayın bulundurduğu gerekçesiyle 1982'de üç ay hapis cezasına çarptırıldı, Bozcaada Tutukevinde yattı. 1984 yılında kitabevini kapatıp kendini bütünüyle yazılarına verdi. 1985 yılında Melih Cevdet Anday ile ortak imza attığı ''Yağmurlu Sokak'' adlı romanı yayımlanan şair, en son Cumhuriyet gazetesinde 'Ayın Şairi' bölümünü hazırlıyordu.



Damar'ı cezaevine götüren şiiri:





DAYANILMAZ



Gözlerini ölüm bürüdü onların

korkulu rüyalarda uyanıyorlar uykularından.



Günden güne daha cana yakın

günden güne daha yaşanacak hale gelsin diye

her gün daha sağlam

daha usta

daha kahraman ellerle onarılan yeryüzü

eskisinden dar geliyor onlara

eskisinden düşman.



Ne günün ilk ışığı

ne balık sürülerinin ışıldaması suda

ne güneşe uzanan dal

ferahlık vermiyor içlerine.



Çalınan insan emeği yaşatmaz oldu

korkulu rüyalarla uyanarak uykularından

korkunç kararlar verdiler.



Karşı koymazsak eğer

tehlikededir günlük ekmeğimiz

bacamızın tütmesi tehlikededir

evimiz, aşkımız, çocuğumuz

pencerede saksı

kitap sevgisi, insan sevgisi

tehlikededir.



Gözlerini ölüm bürüdü onların

uyumak, uyanmak tehlikededir,

tehlikededir çiçek koklamak

bardakta su, ateşte yemek

bahçede güneş tehlikededir.



Tehlikededir gözbebeklerimiz

Adana'nın pamuğunu yabancılar işliyor

dokuma tezgahları tehlikededir.

İzmir'in üzümü, fındığı Giresun'un

Samsun'un tütünü tehlikededir.

Kapanıyor fabrikalar birer birer

varımız yoğumuz tehlikededir.



Fakat korkunç kararlara ve tehlikelere aldırış etmeden

boy atan başakların şarkısı devam eder

topraktan güneşe avaz avaz.

Çatlayan tohumdaki yaşamak arzusu

her zaman galip, her zaman hür,

dağlardan akan suyun sevinci

her zaman genç, delikanlı

kabına sığmaz...



Dayanılmaz

çocuğunu emziren ananın şefkatine

-yırtıcı, derin-

hilelere, ölümlere karşı gelir

memedeki çocuğun iştahı,

kudreti sonsuz,

dayanılmaz.



Ve sen gözbebeğim

sen erkek sesinle

"İşsiz kalmasın insanlar, öldürmeyelim birbirimizi." dersin

milyonların içinden

milyonlardan ve gün ışığından uzağa götürülür,

işkence görür,

hapis yatar,

sürgün edilirsin;

sevilecek şeyler değilse de bunlar

DAYANILIR...



Halbuki günden güne yaşanacak hale gelen yeryüzünde

toprağın ve insanoğlunun ümitle yarattığı her şey

çatlayan tohum, akan su,

ana şefkati, çocuk iştahı, insan tahammülü,

hayatı öven şiir,

kardeşliği söyleyen şarkı,

mücadele eden resim,

ve emekçinin yüreği, elleri, hasreti

harbe ve ölüme karşıdır

DAYANILMAZ...