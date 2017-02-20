Arıcılardan tepki: Birileri artık Canan Karatay'a 'Dur' demeli!

Canan Karatay'ın, "Bal eşittir şeker, eşittir zehir" sözlerine Giresunlu arıcılar tepki gösterdi. Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, "Birileri artık Canan Karatay'a 'dur' demeli'' dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın kaleme aldığı, 'Karatay Diyeti Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si' kitabında 'bal' ile alakalı olan kısımlarda baldan 'zehir' olarak bahsettiğini söyleyen Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, Karatay hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

CN Türk’te yer alan habere göre, balın zehir ile eşit gösterilmesinde arıcıların oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Elevli, "Birileri artık Canan Karatay'a 'dur' demeli. Kendi kitaplarında yazdığı anlamsızca şeyler haricinde kanal kanal gezip spikerlerin 'Peki, balda mı yemeyeceğiz' sorusuna, 'kesinlikle, bal eşittir şeker, eşittir zehir' demesi kesinlikle yanlış. Canan Karatay bu söyleminden, kitabındaki bal ile alakalı yazdığı yazılardan vazgeçmeli" diye konuştu.

'Eğer bal yeseydin...'

Elevli, Prof. Karatay'ın telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldığını da hatırlatarak, "Eğer bal yeseydin dolandırılmazdın. Avrupa bugün Türkiye üretiminin üç katı balı, 284 bin ton balı ithal ediyor. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için. Avrupa'da çeşitli dünyanın gelişmiş ülkelerinde bal bal artık reçete olarak sağlıkta kullanılıyor. Sayın Karatay bu söyleminizden vazgeçin, çünkü bal şifadır" diye konuştu.

'56 bin üretici var'

Karatay'ın kitaplarından kullandığı cümlelerin düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Elevli, sözlerine şöyle devam etti:

"Kitabının 23. baskısı 105 bin satmış. Şu anda kaçıncı baskıdadır bilmiyorum ama düşünün elit insanlar sizin kitabınızı okuyor ve buna bakarak yüz binlerce kişi sofrasından balı uzaklaştırıyor. Düzgün ve sağlıklı düşünebilmeniz için bir sabah kahvaltınıza bal koyun, bal yiyin ve ondan sonra sağlıklı düşünerek ağzınızdan çıkan söze dikkat edin. Bu ülkede 56 bin tane üretici geçimini baldan sağlıyor, bal üretiyor ve doğal bal üretiyor. Elbetteki sahte ballar vardır. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de vardır ama bu ülkenin gerçek doğal balları vardır. Sayın Karatay, lütfen Türk arıcılığı adına söylüyorum, bu söyleminizden vazgeçin ve bundan sonraki baskınızda bunu düzeltiniz."

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