Arıcılara ilkbahar bakımı uyarısı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, arıcıları, ilkbahar bakımlarını yaparken varroa hastalığına yakalanmamaları için uyardı.

Ünal, arıcıların en büyük düşmanı olan varroa parazitinin bölgede kışın hafif geçmesi ve arıların hızlı gelişmesi neticesinde mevsimde olması gerekenden daha fazla çoğaldığına dikkat çekti. Başkan Ünal, \"Arıcılarımız arılarına ilkbahar bakımlarını yaparken beslemeye başlamadan önce mutlaka varroa parazitine karşı ilaçlarını kullanmaları gerekiyor\" dedi.

Varroa parazitinin bal verimini azalttığı gibi arılı kovanlarda telafisi olmayan yavru çürüklüğü hastalığına neden olduğunu belirten Ünal şöyle devam etti:

\"Arıcılarımızın en büyük düşmanı olan varroa bölgemizde kışın hafif geçmesi ve arıların hızlı gelişmesi neticesinde mevsimde olması gerekenden daha fazla çoğalmakta. Bu nedenle arıcılarımız arılarına ilkbahar bakımlarını yaparken öncelikle varroa ilaçlarını kullanmaları gerekiyor. İlkbaharın başladığı bu günlerde tüm arıcı dostlarımızın ısrarla varroa mücadelesi yapmasını önermemizin en büyük nedeni hızla üreyen varroalar bal verimini azalttığı gibi arılı kovanlarda telafisi olmayan yavru çürüklüğü hastalığına neden olduğunu biliyoruz. Arısını doğru ilaçlamayan veya hiç ilaçlamayan arıcının kendisine zararı olduğu gibi çevresindeki arıcılara da oldukça zararı olacaktır\" dedi.



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