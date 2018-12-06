Arıcı başkan, yolda rastladığı ayılara bal verdi

Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Sürmene ilçesinde, Yeniay beldesi eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, aracının önüne çıkan 3 ayıyı önce bir süre kovaladı, ardından da onlara kovanla bal verdi. Ayılar balları yedikten sonra uzaklaştı. Sedef, bu anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Sürmene ilçesinde kendisine ait bahçede arıcılık yapan, ziraat mühendisi, Yeniay beldesi eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, kovanlarını kontrol etmek için aracıyla yola çıktı. 3 yıl önce 30\'a yakın kovandaki balların ayılar tarafından yenilmesi nedeniyle zarara uğrayan, artan saldırılar üzerine de kovanlarını beton zemin üzerine inşa ettirdiği çelik kafes içinde koruma altına alan Sedef, yeni bir ayı saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Sedef\'in seyir halinde olduğu aracının önüne 3 ayı çıktı. Koşarak gelen 2\'si yavru 3 ayı, Sedef\'e ait kovanların yanına geldi. Bunun üzerine Sedef, ayılara kovanla bal verdi.

Bu anlara ait cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. \'Kocaoğlanlar size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek. Afiyet olsun\' başlığıyla yapılan paylaşımdaki görüntülerde, karşılaştığı ayıları kovalayan Sedef\'in \"Kocaoğlanlar önümüzde. İki yavru, bir anne. Sülaleni getir size de bakacağım, korkma, gel bir şey yapmayacağım\" dediği duyuluyor.



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