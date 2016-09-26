Arı, TIR'ı devirdi!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yüklü TIR’ın kabinine giren minik arı, şoförün kabusu oldu. Seyir halinde olan tomruk yüklü TIR’da arıyı kabinden kovmaya çalışan şoför, şarampole uçtu.

Kaza, akşam 18.30 sularında Mergen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 R 0352 plakalı Fehmi Keçici idaresindeki TIR’ın şoför kabinine camdan giren arı kazaya neden oldu. Arıyı kabinden kovmaya çalışan şoför, bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole uçtu. Yüklü TIR’ın yan yatmasıyla dev çam tomrukları şarampole dağıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, olası bir kazayı önlemek için araç trafiğini kontrollü olarak sağladı.

Kazada şans eseri yara almayan sürücü Fehmi Keçici, ilk ifadesinde kazaya pencereden araca girerek başına konan arıyı kovmak istemesinin neden olduğunu söyledi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.