Arı soktu, kadın oldu!

ABD'nin Ohio eyaletinde Ted-Renee Prince çifti, tam sekiz yıl gayet normal bir ilişki yaşadı.Çiftin iki de çocukları oldu. Ancak ne olduysa, sekiz yılın sonunda oldu.

Ted Prince’i (40) bir gün arı soktu ve bu olay, Ted’in erkeklik hormonlarının seviyesini hızla düşürdü. Aslında daha çocukken, kimi zaman kız elbiseleri giyen ancak yıllarca bu duygusunu bastıran Ted, arı kazası sonrasında cinsiyetini değiştirdi. Ted, Chloe adıyla, bir kadın oldu. Chloe-Renee Prince çifti, nikahları iptal olsa da birarada yaşamayı sürdürüyor.