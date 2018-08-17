Arı ölümüne neden olan tarım ilaçlarının yasaklanması istendi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - GREENPEACE Akdeniz, Avrupa Birliği\'nde arı sayısındaki azalmayla birebir ilişkilendirilen üç tarım ilacının açık alanlarda kullanımının yasaklanmasının ardından aynı ilaçların Türkiye\'de de yasaklanması için kampanya başlattı. Geçen yıl özellikle Trakya ve Çukurova\'da bu ilaçlar nedeniyle milyonlarca arı ölümü yaşandığı vurgulandı.

Greenpeace Akdeniz, Türkiye\'de özellikle Trakya bölgesindeki ayçiçeği ve kanola üretiminde, Adana-Çukurova bölgesindeki açık üretim alanlarında geçen yıl milyonlarca arının ölümüne neden olan pestisitlerin (tarım ilacı) yasaklanması için kampanya başlattı. 8 milyona yakın arı kovanı ve 114 bin tona yakın bal üretimiyle dünyada ilk beşte yer alan Türkiye\'de, arıların ölümüne neden olan imidacloprid, clothianidin ve thiamethoxam içeren pestisitlerin yasaklanması istenen kampanyaya, binlerce kişi imza atarak destek verdi.

Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Sorumlusu Berkan Özyer, dünyada arı ölümleriyle birebir ilişkilendirilen ve Türkiye\'nin de tamamındaki açık üretim alanlarında zararlı böceklere karşı kullanılan 3 tarım ilacının arılara zarar verdiği gerekçesiyle AB tarafından yasaklandığını söyledi. Arıların, tozlaşma yoluyla dünyadaki tarımsal üretimin artmasına katkıda bulunduklarına işaret eden Berkan Özyer, dünyadaki tarım ürünlerinin, yani gıdaların üçte birini arılara borçlu olduğumuzu vurguladı. Arıların geleceğinin insanların geleceği demek olduğunu belirten Özyer, \"Tarımsal ilaçlamada kullanılan ve neonikotinoid olarak adlandırılan maddelerin arılar üzerinde doğrudan ya da dolaylı pek çok ölümcül etkisi var. Öncelikle arılar, bu ilaçlara maruz kaldıklarında zehirlenip hemen ölebiliyor. Arıların sinir sistemini etkileyerek yollarını kaybetmelerine ve ölmelerine neden olması da pestisitlerin dolaylı etkilerinden yalnızca biri. Hem arıların hem de tarımın geleceği için ciddi bir tehdit oluşturan neonikotinoidler vakit kaybetmeden yasaklanmalı\" diye konuştu.

Dünyada Çin\'den sonra en fazla bal üreten ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Özyer, arıların ölümüne neden olan bu tarım ilaçlarının Türkiye ekonomisini de tehdit etiğini söyledi. AB\'nin 2013\'te bu ilaçlara karşı yasak kararı aldığını ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi\'ne (EFSA) bu konuyu inceleme görevi verildiğini aktaran Özyer, EFSA\'nın şubat ayında raporunu açıkladığını, söz konusu maddelerin riskine dair kesin görüş bildirdiğini, AB\'nin de nisan ayında sera kullanımları dışında kesin yasak kararı aldığını kaydetti.

2006-2007 döneminde özellikle dünyada çok büyük oranda arı ölümü olduğunu söyleyen Özyer, \"Türkiye\'de de özellikle Trakya\'da arı ölümleri yaşandı. 2011\'de imidacloprid maddesine yönelik sınırlı yasak kararı alındı. Bakanlık tarafından ayçiçeği ve kanolaya yönelik. Fakat sahada yapılan araştırmalarda uygulamada çeşitli sorunlar çıktığı ve kaçak kullanımlar olduğu anlaşılıyor. Arıcıların da iddiaları bu yönde. Türkiye\'de arı ölümleri en çok Trakya, Adana, Bursa bölgelerinde görülmekle beraber, diğer tüm açık alan üretim yapılan ve bu ilaçların kullanıldığı alanlarda da yaşanıyor. Geçen sene çok büyük ölümler oldu. AB\'de yasaklanan bu ilaçların Türkiye\'de de yasaklanması için kampanya başlattık\" dedi.



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