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Arı kuşlarını avlayana ceza

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da koruma altına alınan av hayvanları arasındaki 8 arı kuşunu vurarak, fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşan bir kişiye, 909 lira idari ceza ve 4 bin lira da tazminat cezası uygulandı

14 Ekim 2017 17:54

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da koruma altına alınan av hayvanları arasındaki 8 arı kuşunu vurarak, fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta paylaşan bir kişiye, 909 lira idari ceza ve 4 bin lira da tazminat cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi, bir kişinin arı kuşu avlayıp, Facebook\'taki hesabından fotoğraflarını paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen bu kişiye, 4 bin 915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefetten, avladığı 8 arı kuşu için 909 lira idari para cezası verildi, 4 bin lira da tazminat cezası uygulandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nce yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Arı kuşu (Merops apiaster) Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca koruma altına alınan türlerden olup, avlanması yasaklanmıştır. Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz titizlikle devam etmektedir.\"

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