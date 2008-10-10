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Yaşam

Arı kovanından esrar çıktı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde arı kovanlarında 11 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

10 Ekim 2008 03:00

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde arı kovanlarında 11 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karakova Mahallesi'ndeki bağ evinde arı kovanlarına gizlenmiş 11 kilogram esrar maddesiyle yakalanan Sabri Akçay (45), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kendi ürettiği esrarı satmak üzere hazırlayıp depoladığı sırada yakalanan Sabri Akçay, "uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma" suçundan tutuklandı.
Ulucami Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına düzenlenen operasyonda 150 gram esrar maddesi ve 50 gram Hint keneviriyle yakalanan Heybet E. (22), Murat K. (37) ve Cahit K. (33) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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