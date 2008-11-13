Arı kovanından bal değil esrar çıktı

Adana'da, arı kovanlarına yerleştirilmiş 230 paket halinde 300 kilo esrar ele geçirildi. Polis arıları kovandan çıkarabilmek için ateş yakıp dumanını kovanın içine verdi. Arıları bu şekilde kovandan çıkaran polis uyuşturucuları ele geçirdi.



Adana'da, arı kovanlarına yerleştirilmiş 230 paket halinde 300 kilo esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Adana'ya uyuşturucu sevkıyatının gerçekleştirileceğini belirleyerek, çalışma başlattı.



İstihbarat çalışmaları sonucu ekipler, 65 EY 022 plakalı kamyonu Adana kent merkezine girmeden önce otoyol kavşağında durdurdu. Operasyonda, kamyonda bulunan M.Ö. (31) ve S.İ. (29) gözaltına alındı.



Kamyonda yapılan aramada, arı yüklü kovanların bulunduğunu tespit eden ekipler, aracı, arıların dağılması ve saldırması ihtimaline karşı Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürdü.



Arıcıların giydiği özel kıyafetleri kullanan 10 polis memuru, kovanlardaki uyuşturucu paketlerini çıkartmaya çalıştı.



Çevreden topladıkları çalı çırpılarla ateş yakan polisler, arıları bu yöntemle uzaklaştırmayı denedi, ancak arıların saldırısından kurtulamadı. Aralarında Narkotik Büro Amirinin de bulunduğu polis ekipleri, arıların saldırısına uğradı.



Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda 45 kovandan 230 paket halinde 300 kilo esrar çıkartıldı. (A.A).

