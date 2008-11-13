T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Arı kovanından bal değil esrar çıktı

Adana'da, arı kovanlarına yerleştirilmiş 230 paket halinde 300 kilo esrar ele geçirildi. Polis arıları kovandan çıkarabilmek için ateş yakıp dumanını kovanın içine

13 Kasım 2008 02:00

Adana'da, arı kovanlarına yerleştirilmiş 230 paket halinde 300 kilo esrar ele geçirildi. Polis arıları kovandan çıkarabilmek için ateş yakıp dumanını kovanın içine verdi. Arıları bu şekilde kovandan çıkaran polis uyuşturucuları ele geçirdi.

Adana'da, arı kovanlarına yerleştirilmiş 230 paket halinde 300 kilo esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Adana'ya uyuşturucu sevkıyatının gerçekleştirileceğini belirleyerek, çalışma başlattı.

İstihbarat çalışmaları sonucu ekipler, 65 EY 022 plakalı kamyonu Adana kent merkezine girmeden önce otoyol kavşağında durdurdu. Operasyonda, kamyonda bulunan M.Ö. (31) ve S.İ. (29) gözaltına alındı.

Kamyonda yapılan aramada, arı yüklü kovanların bulunduğunu tespit eden ekipler, aracı, arıların dağılması ve saldırması ihtimaline karşı Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürdü.

Arıcıların giydiği özel kıyafetleri kullanan 10 polis memuru, kovanlardaki uyuşturucu paketlerini çıkartmaya çalıştı.

Çevreden topladıkları çalı çırpılarla ateş yakan polisler, arıları bu yöntemle uzaklaştırmayı denedi, ancak arıların saldırısından kurtulamadı. Aralarında Narkotik Büro Amirinin de bulunduğu polis ekipleri, arıların saldırısına uğradı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda 45 kovandan 230 paket halinde 300 kilo esrar çıkartıldı. (A.A).

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24