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Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan, boş arı kovanı yüklü kamyonet devrildi

28 Mayıs 2018 14:34

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan, boş arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun Akşehir ilçesi yakınında meydana geldi. Birol Karaduman (40) yönetimindeki 48 E 1743 plakalı, kasası boş arı kovanı yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Karaduman yaralanırken, kamyonetten fırlayan dayısının kızı Kezban Avcı (54) yaşamını yitirdi. Yaralı Birol Karaduman, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kasada yüklü boş arı kovanları ise etrafa saçıldı.  

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