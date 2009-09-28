Arı kovanı taşıyan kamyon kaza yapınca...

06 AP 2688 plakalı kasasında arı kovanı yüklü kamyoneti taşıyan tır, Muğla-Marmaris kara yolunun Sakartepe mevkisinde devrildi.6 kişinin yaralandığı kazada çevreye dağılan kovanlardan çıkan arıların saldırdığı yaralılar zor anlar yaşadı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, ve polis ekipleri de arıların saldırısına uğradı. Yaralılardan 3’ünü güçlükle arı kovanlarının arasından çıkartmayı başaran sağlık ekipleri, üzerlerinin ve ambulansın ilaçlanmasının ardından kurtardıkları yaralılara ilk müdahaleyi yapabildi.Olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Gökova Sağlık Ocağında yapılan müdahale sırasında yaralıların elbiseleri üstlerine yapışan arılar nedeniyle çıkartıldı.Arı kovanları arasında mahsur kalan diğer yaralıların kurtarılması için bölgeye çağrılan sivil savunma, itfaiye, orman işletme ve ilçe tarım müdürülüğü ekipleri de arıların saldırısına uğradı. Kurtarma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğinin girişimleriyle bölgeye arı maskesi giyen yaklaşık 50 arıcı getirildi.Hem kaza hem de arıların sokmaları nedeniyle canları yanan 2 yaralı girişimlerin sonuçsuz kalması nedeniyle yaklaşık 1 saat devrilen arı kovanlarının içinde kurtarılmayı bekledi. Yaralılar arı maskesi giyen 112 görevlilerince kurtarıldı.Kazada yaralan ve arıların saldırısı sonucu durumları ağırlaşan altı kişi yapılan müdahalelerin ardından Muğla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede yaşamını yitirdi. Aralarında arı sokması alerjisi olan bir doktorun da olduğu kazaya müdahale eden 20 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.Muğla Valisi Ahmet Altıparmak, kazada 2’si tırda 4’ü ise kamyonette bulunan 6 kişinin yaralandığını söyledi.Yaralıların hastanede alınan ilk ifadelerine göre kazanın arı yüklü kamyonetin park halindeki bir tıra çarpması sonucu oluştuğunu bildiren Altıparmak, şunları kaydetti:'Kazanın ardından arıların saldırısına uğrayan 6 yaralı, sağlık ekipleri ve arıcılarca kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 1’i yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişinin ölüm nedeni araştırılıyor. Olaya müdahale eden sağlık ekipleri ve diğer görevliler zor şartlar altında görev yaptı.'