Arı Caddesi'ni arılar bastı

İzmir'in Gültepe Semti'ndeki ‘Arı Caddesi'nde ağaç ile duvar arasına yaptıkları yuvadan çıkan yaban arıları bir evde bulunanları soktu.

Annesi 52 yaşındaki Bahar Aktaş ile birlikte oturan 32 yaşındaki Atakan Aktaş, “Arılar her yerimizi soktu. Gece korkudan uyuyamadık. İtfaiyeyi aradık, ‘İşimiz değil' diyerek ilgilenmediler. Belediyeyi aradık, gece olduğu için gelemeyeceklerini söylediler. Bizi bu arı istilasından kim kurtaracak?” dedi.



Arı Caddesi'ndeki tek katlı evin duvarı ile bitişiğindeki ağacın arasına yuva yapan yaban arıları evi bastı. Arılar ev yaşayan anne Bahar Aktaş ile oğlu Atakan Aktaş'ı soktu. Arılar nedeniyle uyuyamadıklarını belirten kafeterya işletmecisi Atakan Aktaş, yetkilileri aramalarına rağmen çözüm bulamadığını kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını öne sürdü.

Çok sayıda arının evin içine girdiğini ve kendilerini çeşitli yerlerinden soktuklarını anlatan Aktaş, şöyle dedi:

“Saat 06.00'da işe gideceğim. Fakat saat 04.00 olmasına rağmen hala ayaktayım. ‘Arılar yeniden sokacak' diye korkudan uyuyamıyorum. Yardım için ilk olarak itfaiyeyi aradık, ‘işimiz değil' diyerek ilgilenmediler. Belediyeyi aradık, gece olduğu için gelemeyeceklerini söyledi. Bizi bu arı istilasından kim kurtaracak? Hiç kimse bize yardımcı olmak istemedi. İlaçlama da bir işe yaramadı.”



Atakan Aktaş eve giren arıları sinek ilacıyla öldürmeye çalışırken, annesinin arı sokan yerlerine de acısını geçireceği gerekçesiyle çamur sürdü. Bu arada çekim yapan bazı gazetecileri de arılar soktu.

