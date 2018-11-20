Arhavi'deki göletler, keşfedilmeyi bekliyor

Adem GÜNGÖR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Arhavi ilçesi Taşlık Yaylası\'ndaki doğal göletler, keşfedilmeyi bekliyor.

Arhavi ilçesinde denizden 1700 metre yükseklikte bulunan Taşlıca Yaylası\'ndaki göletler, doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri oldu. Sonbaharla birlikte yeşilin yerini turuncu, sarı ve kırmızının tonlarının aldığı göletler, görenleri büyülüyor. Doğa fotoğrafçısı Ayhan Öztürk, göletlerin bulunduğu yaylanın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, \"Bölge oldukça değerli toprak yapısına sahip. Yaylada farklı mantar türleri ile endemik bitki örtüsü yer alıyor. Bölgenin korunması gerekiyor\" dedi.



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