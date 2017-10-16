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Arhavi'de şiddetli yağmur sele yol açtı (2)

MURGUL DA SELE TESLİM Artvin’nin Murgul İlçesi'nde etkili olan yağmur, sel ve heyelana neden oldu

16 Ekim 2017 19:17

MURGUL DA SELE TESLİM
Artvin’nin Murgul İlçesi\'nde etkili olan yağmur, sel ve heyelana neden oldu. İlçedeki Murgul Deresi taştı, Kabaca ve Erenler köy yolları da ulaşıma kapandı. Erenler Köyü’ünde Mehmet Kalyoncu’ya ait evi sel suları nedeniyle hasar gördü. Yaşanan tehlike üzere Kalyoncu Ailesi bireyleri evi tahliye etti.
Bu arada Borçka İlçesi’ndeki İmam Hatip Lisesi de yanından akan deredeki su seviyesinin yükselmesi üzerine okul öğle saatlerinde tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağış dolayısıyla bölgede yetkililer heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.

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