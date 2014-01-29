Arhavi'de 'şehir içi HES' protesto edildi

Arhavi'de şehir merkezine kurulmak istenen HES'i binlerce kişi protesto etti. Yürüyüşte 'Dereler özgür aksın', 'Çarşı HES'e karşı' pankartları açıldı.

İdris Emen’in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Artvin’in Arhavi ilçesinde 2012 yılında yapımına başlanan Kavak HES projesinin tamamlanması için Arhavi Belediyesi tarafından imar planlarında değişiklik yapılarak şehir merkezinde kurulması planlanan HES projesine imar izni verildi.

Projeye göre yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ‘Çifteköprü’ deresinin suları su borusu ve su tünelleri yoluyla taşınarak şehir merkezinde kurulacak olan HES barajında enerjiye çevrilmesi planlanıyor.

Şehir içi HES projesine karşı olan bölge halkı ise projenin iptal edilmesi için Rize İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, HES projesinin kurulması planlanan bölgenin bilirkişi tarafından incelenmesi kararını verdi. Dün sabah saatlerinde bilirkişi incelemesini takip etmek isteyen binlerce Arhavili şehir içi HES projesinin kurulacağı Cumhuriyet Mahallesi’nde toplandı. ‘Arhavi’de HES istemiyoruz’, ‘Dereler özgür aksın’, ‘Çarşı HES’e karşı’ pankartlarıyla toplanan şehir halkı, protesto sonrasında bir başka HES projesi yüzünden yok olma tehdidi ile karşı karşıya olan Kamilet Vadisi’ne doğru yürüdü.

‘HES’ler yaşam alanımızı yok ediyor’

Şehir içinde kurulması planlanan HES projesini protesto etmek için İstanbul ’dan geldiğini belirten Arhavili Akif Uyanık ise protestonun amacını şu şekilde anlattı: “Arhavi doğal güzelliğiyle dikkat çeken bir şehir. HES projeleri şehrimizin doğal güzelliklerini yok ediyor. Burada yaşam dereler ve sular etrafında kurulmuş durumda, dolayısıyla dereler ve su hayati önem taşıyor. HES’ler derelerimizin, sularımızın kurumasına neden oluyor. HES projelerinin yapılması demek insanların yaşam alanlarının yok olması demektir. Mahkemenin HES projesini iptal etmesini istiyoruz. İşte bugün bu sebeple burada toplandık.”

