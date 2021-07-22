Arhavi sokaklarında derenin taşması sonucu biriken suyun önemli bölümü tahliye edildi

Arhavi ilçe merkezinde, sağanak nedeniyle debisi yükselen Kapisre Deresi'nin taşması sonucu biriken suyun önemli bölümü tahliye edildi.

İlçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu Boğaziçi Mahallesi'ndeki binaların tamamına yakınının zemin ve giriş katlarının yanı sıra cadde ve sokaklar da su altında kaldı.

DSİ, Karayolları ve belediyelerin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların ekip ve iş makinelerinin yardımıyla binalar ve sokaklarda biriken suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

Çevre illerden de getirtilen vidanjörler yardımıyla suyun önemli bölümü tahliye edildi. Suyun tahliye edildiği bölgedeki vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı.

AFAD, AKUT, JAK ve emniyet güçlerinin yardımıyla evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan isteyenler, Arhavi ve Hopa'daki yurt ve pansiyonlara yerleştirildi.

Türk Kızılay'ı ve diğer ilgili kurumların ekipleri, su kesintisi olan bölgelerdeki evlere su, ayrıca çeşitli noktalara kurulan stantlarda da vatandaşlara yemek dağıtıyor.

Drone ile havadan görüntülenen, bir bölümüne elektrik verilemeyen ilçe merkezinde gün içinde yer yer 2 metreye ulaşan suyun önemli bölümünün tahliye edildiği görüldü.