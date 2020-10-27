ARGE Danışmanlık uluslararası iki örgütün resmi gelişim ortağı oldu

Yönetim danışmanlığı markası ARGE Danışmanlık, uluslararası alanda faaliyet gösteren iki önemli örgütün resmi gelişim ortağı oldu. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) ARGE Danışmanlık’ın gelişim ortağı seçildiğini websitelerinden duyurdu.

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı‘nın 2020 yılı itibariyle güncellenen yeni modelinin yayılımında ARGE Danışmanlık, EFQM resmi gelişim ortağı olarak duyuruldu. Birçok müşterisi Avrupa Kalite Ödülü kazanan ARGE Danışmanlık EFQM çalışmalarına sağladığı katkılar ile tanınıyor. Senelerdir EFQM Baş Denetçiliği de yapan ARGE ortaklarından Hakan Kilitçioğlu, EFQM 2020 Modelinin gelişimine katkı sağlayan uluslararası çalışma grubunda Türkiye’den tek temsilci olarak görev üstlenmişti.

EFQM’in yanı sıra Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin de eğitim ve gelişim ortağı olan ARGE Danışmanlık, aldıkları bu iki lisans ile birlikte iş dünyasına, yerel yönetimlere ve her türlü kuruma yönetim kalitesini artırmalarına yönelik modeller sunacak.

ARGE Danışmanlık'tan Dr. Yılmaz Argüden, ‘’Aldığımız lisanslarla birlikte müşterilerimizin gelişim ve dönüşümlerini destekleme çalışmalarımız yepyeni bir boyut kazanacak. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın 2020’de devreye aldığı yeni kalite yönetimi anlayışı ile Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) entegre düşünce anlayışının birbirini tamamladığını, desteklediğini ve uygulamalarda kolaylık sağladığını ortaya koyan modelimizin şirketlerin sürdürülebilir başarı arayışlarında yol gösterici olacağını düşünüyoruz" dedi.