Aretha Franklin için lokma döküldü

16 Ağustos'ta, 76 yaşında hayatını kaybeden "Soul müziğin kraliçesi" olarak anılan Aretha Franklin için İzmir'in Karaburun ilçesinde lokma döküldü. İlçede daha önce Stephan Hawking için de lokma dökülmüştü.

'Think,' 'I Say a Little Prayer' ve 'Respect' gibi şarkılarıyla tarihe geçen ünlü şarkıcı Aretha Franklin için Karaburun’da Nergis Cafe önünde dökülen lokma, sanatçının "Respect" şarkısı eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

Lokmanın dökülmesine öncülük eden Dr. Ahmet Uhri anma etkinliğine ilişkin "Hayatımıza bir şekilde yaptığı işlerle, sanatıyla, bilimiyle etki eden insanları anıyoruz’’ dedi.

Aretha Franklin için lokma döktürme fikrinin ölümünün üzerlerinde bıraktığı büyük etki dolayısıyla gerçekleştiğini ifade eden Uhri, şunları söyledi:

‘’Biliyorsunuz kendisi sanatçı olmanın yanı sıra son derece etkili bir aktivist ve insan hakları savunucusuydu. Dr. Alpaslan Bilen ile daha önce de onun önderliğinde Stephan Hawking için lokma döktürmüştük. Bu kez öneri benden geldi ve yine birlikte böyle bir girişimde bulunduk. Dünyaya büyük değer katan Franklin ve Hawking gibi insanlar belki bin yılda bir dünyaya gelirler ve hayatlarımıza farklı dokunuşlarıyla yaşantımızda çok önemli yerlere sahip olurlar. Çoğu zaman bu değeri fark edemeyiz ve neyi kaybettiğimizi öldüklerinde anlarız. İşte bu nedenle, biraz da tesadüf eseri, bugün bu lokmayı döktürdük. Yani Aretha Franklin’in ölümünün yedinci gününe denk geldi bu anma etkinliği. Bu tesadüf çevremizdeki insanlarda şu soruları da doğurdu: 40 ve 52'sinde de bir ritüel gerçekleşecek mi? Bu sorunun yanıtı şu an için hayır. Onu da diğer sevenlerine bırakıyoruz.’’

Lokma dökülürken olağanın dışında mevlüt yerine Franklin'in en bilinen ve simge haline gelen şarkısı "Respect"i çaldıklarını söyleyen Uhri, daha önce, geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz ünlü teorik fizikçi Hawking anısına da gerçekleştirdikleri lokma hayrının tanınmış kişiler için yaptıkları bir etkinlik haline geldiğini söylüyor;

"Karaburunlular olarak hayatımıza bir şekilde dokunmuş insanlar için bunu hep yapmaya çalışıyoruz. Örneğin, Börklüce için de döktüren oldu; Che ve Atatürk için de... Hayatımıza bir şekilde katkıda bulunmuş olan tanınmış isimleri anıyoruz sadece’