-ARENA'DA PRESTİJ VE KOLTUK MÜCADELESİ İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası yarın İstanbul'da Galatasaray ile Trabzonspor'un ''sessiz'' randevusuna sahne olacak. Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-kırmızılı takım, bu cezasını yarınki Trabzonspor maçında çekecek. Lig tarihinin en başarısız günlerini geçiren 13. sıradaki Galatasaray ile 28. haftaya lider giren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Bünyamin Gezer yönetecek. -''CİM BOM'' PRESTİJ PEŞİNDE- 19 Şubat'ta İstanbul'da Bucaspor'u 1-0 yendiği lig maçının ardından oynadığı son 6 resmi maçı da kazanamayan, 5 haftadır galibiyete hasret kaldığı Süper Lig'deki son 3 maçını yitiren ''Cim Bom'', lider Trabzonspor önünde prestij mücadelesi verecek. Bu sezon 3. teknik direktörle yoluna devam eden, kulüp yönetiminin hafta içinde olağanüstü genel kurul kararı aldığı Galatasaray, lig tarihinin en kötü günlerini geçirdiği sezonda kötü gidişine Trabzonspor önünde alacağı galibiyetle ''Dur'' demek amacında. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada bulunan Galatasaray, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Toplam 29 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kendi kalesinde ise 37 gol gördü. Averajı eksi 8 olan Galatasaray, son maçında deplasmanda Medical Park Antalyaspor'a 3-0 yenildi. Galatasaray, iç sahada oynadığı 13 maçtan ise 19 puan çıkardı. İstanbul'da oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan ''Cim Bom'', iç saha maçlarında rakip filelere 16 gol gönderirken, kendi kalesinde de 18 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Milan Baros, sarı kart cezalısı Serkan Kurtuluş ile sakatlıkları süren Lorik Cana ve Hakan Kadir Balta yarınki maçta forma giyemeyecek. Takımda Stancu'nun da hafif sakatlığı bulunurken, dünkü antrenmanı ağrıları nedeniyle tamamlayamayan kaptan Arda Turan'ın durumu ise henüz netlik kazanmadı. -TRABZONSPOR ''KOLTUK'' DERDİNDE- Geçen hafta Konyaspor'u 1-0 yenerek, Fenerbahçe'nin Bursaspor ile golsüz berabere kalmasıyla liderlik koltuğuna yeniden oturan Trabzonspor ise bu unvanını Galatasaray maçı sonrasına taşımak amacında. Galatasaray karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 10 Nisan 2005 tarihinde alan, daha sonra deplasmandaki 5 lig maçını da yitiren bordo-mavili ekip, aynı tarihe denk gelen yarınki müsabakayı kazanarak, son 6 haftaya lider girmek istiyor. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 63 puanla, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 28. haftaya lider giren Trabzonspor, 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Toplam 55 gol atan bordo-mavili ekip, kendi kalesinde ise 21 gol gördü. Averajı +34 olan Trabzonspor, son maçında kendi evinde Konyaspor'u 1-0 yendi. Ligdeki son 4 maçını da kazanan Karadeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve rakip sahada en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. -ZORLA BAŞETMEYİ UNUTTU- Yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray, son dönemde ''büyük'' maçları kazanamıyor. Lig tarihinin en başarısız günlerini geçiren sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmış takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2010 yılının başından bu yana oynadığı hiçbir lig maçında galibiyete ulaşamadı. ''Cim Bom'', bu 4 takımla 2010 yılının başından beri yaptığı 10 lig maçından 3'ünde berabere kalırken, 7 kez yenildi, hiç galibiyet alamadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda sadece 3 gol atabilirken, kalesinde ise 13 gol gördü.