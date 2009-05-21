Arena sezonu açıyor

İstanbul Boğazı’nda bu yıl da farklı tonda ezgiler yükselecek... Turkcell Kuruçeşme Arena yaz sezonunu açıyor.
Beşiktaş Belediyesi ve BKM tarafından bir konser mekanı olarak yapılandırılan Turkcell Kuruçeşme Arena bu yaz da hem dünya müziğinin hem de Türkiye’nin ünlü isimlerinin müzikseverlerle buluşma noktası olacak.
Turkcell Kuruçeşme Arena bu yıl kapılarını, BKM’nin organizasyonuyla ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’la açacak. 2009 yazının ilk programında, Boğaz’a kahkahalar yansıyacak. BKM Mutfak oyuncuları da, Avrupa turnelerinin ardından, yaz programlarını dünya starlarını ağırlayan bu sahneden başlatmış olacaklar
BKM’nin organizasyonuyla gerçekleşecek konser maratonunun programı şöyle:
Konser programı
4 Haziran Perşembe Çok Güzel Hareketler Bunlar
5 Haziran Cuma Anadolu Ateşi
11 Haziran Perşembe Suzan Kardeş
18 Haziran Perşembe Ata Demirer
19 Haziran Cuma Serdar Ortaç
20 Haziran Cumartesi Emel Sayın - Muazzez Abacı - Seçil Heper
23 Haziran Salı Placebo
26 Haziran Cuma Sezen Aksu
28 Haziran Pazar Volkan Konak
30 Haziran Salı Kardeş Türküler
3 Temmuz Cuma Yalın
4 Temmuz Cumartesi Nilüfer
12 Temmuz Pazar Caveman /
Mağara Adamı
17 Temmuz Cuma MFÖ
20 Temmuz Pazartesi Deep Purple
1 Ağustos Cumartesi Fatboy Slim
7 Ağustos Cuma Yüksel Uzel
8 Ağustos Cumartesi Ajda Pekkan
9 Ağustos Pazar Mario Franguolis