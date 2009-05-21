Arena sezonu açıyor

İstanbul Boğazı’nda bu yıl da farklı tonda ezgiler yükselecek... Turkcell Kuruçeşme Arena yaz sezonunu açıyor.



Beşiktaş Belediyesi ve BKM tarafından bir konser mekanı olarak yapılandırılan Turkcell Kuruçeşme Arena bu yaz da hem dünya müziğinin hem de Türkiye’nin ünlü isimlerinin müzikseverlerle buluşma noktası olacak.



Turkcell Kuruçeşme Arena bu yıl kapılarını, BKM’nin organizasyonuyla ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’la açacak. 2009 yazının ilk programında, Boğaz’a kahkahalar yansıyacak. BKM Mutfak oyuncuları da, Avrupa turnelerinin ardından, yaz programlarını dünya starlarını ağırlayan bu sahneden başlatmış olacaklar



BKM’nin organizasyonuyla gerçekleşecek konser maratonunun programı şöyle:



Konser programı



4 Haziran Perşembe Çok Güzel Hareketler Bunlar

5 Haziran Cuma Anadolu Ateşi

11 Haziran Perşembe Suzan Kardeş

18 Haziran Perşembe Ata Demirer

19 Haziran Cuma Serdar Ortaç

20 Haziran Cumartesi Emel Sayın - Muazzez Abacı - Seçil Heper

23 Haziran Salı Placebo

26 Haziran Cuma Sezen Aksu

28 Haziran Pazar Volkan Konak

30 Haziran Salı Kardeş Türküler

3 Temmuz Cuma Yalın

4 Temmuz Cumartesi Nilüfer

12 Temmuz Pazar Caveman /



Mağara Adamı



17 Temmuz Cuma MFÖ

20 Temmuz Pazartesi Deep Purple

1 Ağustos Cumartesi Fatboy Slim

7 Ağustos Cuma Yüksel Uzel

8 Ağustos Cumartesi Ajda Pekkan

9 Ağustos Pazar Mario Franguolis







