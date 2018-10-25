Arena'da golsüz gece: Galatasaray 0 - Schalke 0

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinin üçüncü maçında kendi sahasında Schalke 04'le 0-0 berabere kaldı.

Maçın başından itibaren topa daha çok sahip olan Sarı-Kırmızılı ekip, pozisyon üretmekte zorlandı. Schalke ise kontra ataklarla gol aradı.

İlk yarıda Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok'un şutlarını Shcalke kalecisi Alexander Nübel çıkartırken, Muslera da başarılı bir ilk yarı geçirdi.

İkinci yarıya kontra ataklarla etkin başlayan Schalke'nin girdiği pozisyonlarda Muslera başarılı oldu.

58. dakikada Breet Embolo'nün Muslera'ya çarpıp ağlara giden vuruşu, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, maç 0-0 berabere bitti.

Galatasaray bu skorla 4 puana ulaşırken, Schalke 5 puanla grup ikincisi oldu. Lokomotiv Moskova deplasmanından galibiyetle ayrılan Porto ise 7 puanla liderliğini korudu.

Galatasaray, D Gurubu'ndaki dördüncü maçını 6 Kasım'da Schalke deplasmanında oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle;

A Grubu

Club Brugge - Monaco: 1-1

Borussia Dortmund - Atletico Madrid: 4-0

B Grubu

PSV Eindhoven - Tottenham: 2-2

Barcelona - Inter: 2-0

C Grubu

Liverpool - Kızılyıldız: 4-0

Paris Saint-Germain - Napoli: 2-2

D Grubu

Galatasaray - Schalke: 0-0

Lokomotiv Moskova - Porto: 1-3