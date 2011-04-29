-ARENA 49 YILLIĞINA GALATASARAY'IN İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Galatasaray Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'yle (GSGM) yapılan görüşmeler sonucunda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın intifa hakkı sözleşmesinin bugün imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Bu sözleşme sonucunda Galatasaray Spor Kulübü, 49 yıllığına Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın intifa hakkını elde etmiştir. Türk sporuna, Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz'' denildi.