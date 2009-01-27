Arel Üniversitesi'nden fotoğraf yarışması!

İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, fotoğraf çalışmalarını desteklemek amacıyla ulusal fotoğraf yarışması düzenledi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, yarışmaya son başvuru tarihinin 27 Nisan olduğu, fotoğrafların e-mail eki şeklinde "arelsanat@arel.edu.tr" adresine yollanması gerektiği belirtildi.



En az 4 resim gönderilecek



Yarışmaya katılacak fotoğrafların siyah-beyaz ya da renkli olabileceği, yarışmacıların en fazla 4 resim gönderebileceği belirtilen açıklamada, yollanacak fotoğrafların daha önce ödül almaması gerektiği kaydedildi.



Seçici kurulun İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Asım Saçlı’nın yanı sıra İstanbul, Yıldız Teknik ve Kocaeli üniversiteleri öğretim üyelerinden oluşacağı belirtilen açıklamada, sonuçların 20 Mayıs’ta açıklanacağı ve birinciye 1500, ikinciye 1250, üçüncüye ise 1000 TL başarı ödülü verileceği bildirildi

