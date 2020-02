Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan: 69-79

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural, Halit Can Cihan

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Armstead 11, Hayes 20,Eldridge 8, Tiby 5, Williams 18, Arda Erdoğan, Berkay Candan 3, Deniz Kılıçlı 4,Oğulcan Baykan

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 13, Kenan Sipahi 11, Alexander 15, ErkanVeyseloğlu 1, Buva 16, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 5, Samet Geyik 2,Pressey, Benzing 16

1\'İNCİ PERİYOT: 14-20

DEVRE: 34-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol\'u seyircisiz oynanan karşılaşmada 79-69 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 3\'üncü galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ise 2\'nci kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3\'üncü dakikayı 6-2 üstün bitirdi. Çeyreğin ikinci bölümünde Kenan Sipahi ile hücumda etkili olan siyah-beyazlılar, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında ilk periyodu 20-14 önde kapattı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, faul hakkını erken dolduran konuk ekip karşısında serbest atışlardan ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 16\'ncı dakikada farkı eritti: 28-29. Siyah-beyazlılar, ev sahibi ekip önünde Benzing\'in üç sayılık basketleriyle 18\'inci dakikada farkı yeniden 9 sayıya çıkardı: 28-37. Beşiktaş Sompo Japan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında soyunma odasına 40-34 üstün girdi. İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken Beşiktaş Sompo Japan, Rich\'in ürettiği sayılarla 24\'üncü dakikada farkı 11\'e (49-38) çıkardı. Ev sahibi ekip, peş peşe top kayıpları yapan siyah-beyazlılar karşısında çeyreğin bitimine 53 saniye kala bir kez daha farkı kapatmayı başardı: 52-55. Son anlarda Alexander\'la serbest atıştan sayı bulan Beşiktaş Sompo Japan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol\'un Berkay Candan ile üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği baskete rağmen final periyoduna 56-55 önde gitti. Son çeyrek tempolu başladı. Beşiktaş Sompo Japan, hücumda temposunu kaybeden ve arka arkaya top kayıpları yapan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında 35\'inci dakikada farkı tekrar açtı: 59-70.

Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 79-69 kazandı.