Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Türk Telekom: 80-77

İSTANBUL (DHA)
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Armstead 2, Hayes 18, Eldridge 15, Berkay Candan 11, Williams 26, Merthan Mutlu 2, Oğulcan Baykan, Tiby 6, Uğur Hortum
TÜRK TELEKOM: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell 17, Landesberg 11, Gabriel 15, Stimac 4, Metin Türen, Ender Arslan 5, Kaya Peker 17, Polat Kaya
1\'İNCİ PERİYOT: 20-22
İLK YARI: 35-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-57
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4\'üncü hafta karşılaşmasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol kendi sahasında Türk Telekom\'u 80-77 yendi.