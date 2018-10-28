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Spor

Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Türk Telekom: 80-77

İSTANBUL (DHA) SALON: Gazanfer Bilge HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Armstead 2, Hayes 18, Eldridge 15, Berkay Candan 11, Williams 26, Merthan Mutlu 2, Oğulcan Baykan, Tiby 6, Uğur Hortum TÜRK TELEK

28 Ekim 2018 21:03

İSTANBUL (DHA)

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Armstead 2, Hayes 18, Eldridge 15, Berkay Candan 11, Williams 26, Merthan Mutlu 2, Oğulcan Baykan, Tiby 6, Uğur Hortum
TÜRK TELEKOM: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell 17, Landesberg 11, Gabriel 15, Stimac 4, Metin Türen, Ender Arslan 5, Kaya Peker 17, Polat Kaya
1\'İNCİ PERİYOT: 20-22
İLK YARI: 35-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4\'üncü hafta karşılaşmasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol kendi sahasında Türk Telekom\'u 80-77 yendi.

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