Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Anadolu Efes: 72-90

İSTANBUL (DHA)
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serhat Büker, Mehmet Şahin
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Armstead 8, Oğulcan Baykan 17, Eldridge 17, Tiby 2, Williams 18, Berkay Candan 5, Deniz Kılıçlı 2, Merthan Mutlu 3, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal
ANADOLU EFES: Ahmet Buğrahan Tuncer 5, Anderson 12, Micic 6, Motum 13, Dunston 5, Birkan Batuk 2, Doğuş Balbay 5, Onuralp Bitim 5, Sertaç Şanlı 12, James Metecan Birsen 9, Beaubois 16
1\'İNCİ PERİYOT: 21-23
İLK YARI: 36-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 50-73
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 7\'nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol\'u 90-72 mağlup etti.