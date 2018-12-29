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Spor

Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Afyon Belediyespor: 84-94

İSTANBUL (DHA) SALON: Gazanfer Bilge HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Polat Parlak AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem Özkan AFYO

29 Aralık 2018 02:06

İSTANBUL (DHA)

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Polat Parlak
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem Özkan
AFYON BELEDİYESPOR: McGee 9, Knight 24, Calloway 11, Carter 10, Cevher Özer 20, Altan Erol 3, Serkan Menteşe 4, Talat Altunbey, Zelionis 13
1\'İNCİ PERİYOT: 26-25
İLK YARI: 46-47
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13\'üncü hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol\'u 94-84 mağlup etti.

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