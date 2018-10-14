Arel Üni.Büyükçekmece Basketbol: 92 - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol: 82

İSTANBUL / DHA
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Armstead 12, Hayes 20, Eldridge 16, Tiby 14, Williams 23, Arda Erdoğan 2, Berkay Candan 2, Merthan Mutlu 3, Oğulcan Baykan, Uğur Hortum, Cengizhan İvedi
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Nnoko 6, Salumu 11, Herndon 2, Douglas 14, Kerem Özkan 5, Alp Karahan 12, Burak Eşlik 17, Şafak Edge 5, Uğur Dokuyan, Cenk Şekeroğlu 10, Etou
1. PERİYOT: 20-17
DEVRE: 46-36
3. PERİYOT: 74-65
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 2\'nci hafta mücadelesinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol\'u 92-82 yendi.