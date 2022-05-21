Areda Araştırma: Yüzde 42,8 “Suriyeli sığınmacıların derhal gönderilmesini” istiyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Areda Araştırma’nın son anketine yer verdi.

Ankete göre, Türkiye’yi Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlama konusundaki çabalarını başarılı bulanların oranı yüzde 67,4 çıkarken, başarılı bulmayanların oranı yüzde 32,6 olarak ölçüldü.

Ankete katılanların yüzde 94,4’ü, Amerika ve Batılı ülkelerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesini istemediğini düşündüğünü dile getiriyor.

Öte yandan söz konusu ankette Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili şu sonuçlar çıktı:

Hepsi derhal gönderilsin (%42,8)

Suriye’de barış sağlandıktan sonra hepsi gönderilsin (%31,2)

Barış sağlanınca faydalı olanlar kalsın, diğerleri gönderilsin (%22,2)

Hiçbirinin gönderilmesine gerek yoktur (%3,8)

Ankette bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise katılımcıların yanıtları şöyle:

AK Parti:%36,9

CHP: %25,1

İYİ Parti: %11,8

MHP:%10,1

HDP:9,4

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