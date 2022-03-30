AREA Araştırma: Erdoğan’ın “Mültecileri göndermeyeceğiz” açıklamasını halkın yüzde 70’i desteklemiyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşesinde AREA Araştırma'nın anketine yer verdi. Ankete göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ana muhalefet, ‘biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz” çıkışını nasıl karşıladınız?" sorusuna yüzde 70 "olumsuz" yanıtını verdi. "Olumlu" diyenlerin oranı yüzde 23,3'te kaldı.

Takan'ın aktardığı anket sonuçları şöyle:

-“İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin tek liste halinde seçime girmeleri durumunda oy verme davranışınız nasıl olur” sorusunun karşılığı:

Oy veririm: 27,7. Kararsız kalırım:19,0 Oy vermem: 53,3.

–DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin tek liste halinde seçime girmeleri durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?

Oy veririm: 16,5. Kararsız kalırım: 19,7. Oy vermem: 63,9.

– Önümüzdeki dönem milletvekili seçiminde seçim barajının %7 olması halinde parti tercihinizde bir değişiklik olur mu?

Evet: 14,8, Hayır: 74,8, Kararsız: 10,5,

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda Cumhur İttifakı’ndaki erimenin devam ettiği görülüyor. Geçerli oylar üzerinden ankete yansıyan oy oranları:

AKP: 31,1. CHP: 27,3. İYİ Parti: 16,0. HDP: 10,3. MHP: 8,3. DEVA: 3,1. SP: 1,0. Gelecek: 1,0. DP: 0,5. Diğer: 1,4.

Toplam oylar üzerinden oy verme eğilimlerine bakıldığında ise yüzde 20,1 oranında kararsızlar kitlesi ortada duruyor.

– Tansu Çiller ile ilgili kanaatiniz nedir?

Olumlu: 19,7. Olumsuz: 68,5. Fikrim yok: 11,8.

– Eski Başbakan Tansu Çiller parti kurarak aktif siyasete geri dönerse bunu nasıl karşılarsınız?

Olumlu: 18,6. Olumsuz: 71,4. Fikrim yok: 10,8.

– Tansu Çiller’in lideri olduğu partiye oy verme davranışınız nasıl olur

Oy veririm: 7,3. Oy vermem: 76,8. Kararsız: 15,9.

AREA Araştırma’nın Mart ayının diğer gündem konuları ile ilgili ortaya koyduğu veriler ise şöyle:

– Kemal Kılıçdaroğlu’nun “En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz” çıkışını nasıl karşıladınız?

Olumlu: 60,8. Olumsuz:32,8. Fikrim yok: 6,4.

-R. Tayyip Erdoğan’ın “Ana muhalefet, ‘biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz” çıkışını nasıl karşıladınız?

Olumlu: 23,3. Olumsuz: 70,0. Fikrim yok: 6,7.

– Meral Akşener’in “Atatürk’e TV ekranlarından ve gazete sayfalarından yapılan edep ve ahlak dışı beyanlar yeni değil. Esas olan bir savcının gereğini yapmamasıdır” çıkışını nasıl karşıladınız?

Olumlu: 47,0. Olumsuz: 31,8. Fikrim yok: 21,2.

– Sizce Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kim haklıdır?

Rusya: 23,0. Ukrayna: 47,0. Fikrim yok: 30,0.

-Hükümetin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta her iki tarafla da diyaloğa açık olma politikasını nasıl karşılıyorsunuz?

Olumlu: 74,4. Olumsuz: 16,8. Fikrim yok: 8,8.

– Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine nasıl bakıyorsunuz?

Üyeliğe taraftarım: 57,5. Üyeliğe karşıyım: 31,5. Fikrim yok: 11,0.

– Türkiye’nin NATO üyeliği hakkındaki kanaatiniz nedir?

Üye olarak kalmaya devam etmelidir: 66,6. Üyelikten ayrılmalıdır: 21,1. Fikrim yok: 12,3.

– “NATO, Türkiye’nin güvenliği için gereklidir” ifadesine yönelik kanaatiniz nedir?

Katılıyorum: 50,7. Katılmıyorum: 40,3. Fikrim yok: 9,0.

– “NATO, ABD’nin istekleri ve çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir” ifadesine yönelik kanaatiniz nedir?

Katılıyorum: 57,9. Katılmıyorum: 30,8. Fikrim yok: 11,3.

– “NATO, Türkiye’nin siyasi bağımsızlığını tehlikeye sokmaktadır” ifadesine yönelik kanaatiniz nedir?

Katılıyorum: 37,2. Katılmıyorum: 46,4. Fikrim yok: 16,4.